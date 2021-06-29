Саакашвили станет шоуменом

Экс-президент Грузии и председатель исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили станет ведущим собственного ток-шоу, которое будет идти на одном из телеканалов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Как сообщается, в рамках шоу будут транслировать встречи с представителями грузинской общественности.

Саакашвили также запланировал проведение в Одессе молодежного конгресса с участием сотен молодых людей из Грузии, на котором будут обсуждаться инновации.

Ранее сообщалось, что Михаила Саакашвили исключили из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.