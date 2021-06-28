Украинские националисты устроили акцию протеста против Зеленского

Участники различных украинских националистических организаций и партий устроили акцию протеста рядом со зданием офиса президента Украины. Собравшиеся обвиняют Владимира Зеленского в срыве спецоперации по задержанию 33 россиян, которых разыскивает Киев в связи с конфликтом в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Несколько сотен человек прибыли на митинг с плакатами «Зеленский — предатель», «Зеленского на нары». Участники акции также развернули плакат с изображением процессуального документа — «сообщение о подозрении Зеленскому в совершении госизмены».

Митингующие подходили к микрофону и выражали свое недовольство провалом «украинской спецоперации». К офису украинского президента стянули несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

29 июля под Минском были задержаны более 30 россиян. По данным белорусской стороны, это — боевики иностранной частной военной компании «Вагнер», которые якобы планировали дестабилизировать обстановку в стране в период избирательной кампании.

В свою очередь, в МИД России заявили, что трактовка Минском задержания российских граждан вызывает недоумение. В ведомстве пояснили, что группа россиян следовала транзитом через Белоруссию в Турцию. У граждан были все необходимые документы, в том числе авиабилеты.

Позже Киев заподозрил задержанных россиян в причастности к террористической деятельности на территории Украины и запросил экстрадицию данных граждан.

14 августа Минск передал задержанных российской стороне.