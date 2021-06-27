Трамп рассказал о хороших отношениях с Путиным

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что на определенном этапе у него сложились конструктивные отношения с российским главой Владимиром Путиным, несмотря на американские санкции против «Северного потока — 2». Об этом он заявил в ходе выступления на митинге в городке Веллингтон в штате Огайо, сообщает ТАСС.

«Я остановил этот [российский] газопровод [«Северный поток — 2»], ввел санкции. И у меня были хорошие отношения с [президентом России Владимиром] Путиным», — сказал Трамп в ходе выступления.

«Северный поток — 2» представляет собой газопровод из двух ниток. Длина каждой из них — 1,2 тыс. км. Они проходят от порта Усть-Луга (Ленинградская область) до немецкого Грайфсвальда. Совокупная мощность газопровода составит 55 млрд куб. м газа в год. Против этого проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ. Помимо того, у проекта есть и другие страны-противники, включая Украину.

Митинг, на котором выступает экс-президент США Дональд Трамп, является первым после его ухода из Белого дома.

Ранее Трамп заявил, что ряд иностранных держав, включая Россию, унижают США при действующем главе государства Джо Байдене.