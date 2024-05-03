Боррель заявил об отсутствии у ЕС единства по политике в отношении РФ

Среди европейских стран нет желаемого единства по политике в отношении России, некоторые из них считают РФ хорошим другом. Такое мнение выразил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, выступая с лекцией в Великобритании, сообщает РИА Новости.

«Некоторые члены Евросовета говорят: «Нет, Россия — не экзистенциальная угроза», — заявил глава евродипломатии.

По мнению Борреля, далеко не все государства Европы разделяют мнение об исходящей от Российской Федерации экзистенциальной угрозе, с которой сам он полностью согласен.

«Таких не много, но они есть», — утверждает политик.

В конце января Боррель говорил, что не понимает настроения некоторых политиков и высокопоставленных военных в странах Евросоюза из-за возможной угрозы нападения со стороны России. Глава дипломатии ЕС подчеркнул, что не стоит гадать, что «произойдет через пять лет, так как уже достаточно работы».

Ранее Боррель призвал страны ЕС самим себя защищать от военных угроз.