По всей Украине четвертый раз за день объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена четвертый раз за сутки на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

В 21:43 (мск) сигнал тревоги прозвучал в Черкасской области. Однако уже в течение минуты в красной зоне оказались все регионы Украины.

Утром 3 мая сообщалось, что объект промышленной инфраструктуры получил повреждения в Николаевской области на юге Украины.

Накануне несколько взрывов произошли в городе Кривом Роге, расположенном в Днепропетровской области Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

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