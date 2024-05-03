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Совет глав ГА ООН призвал к запуску мирного процесса по Украине

В ООН призвали к запуску процесса по Украине на основе соглашения в Стамбуле

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Reuters

Совет глав Генеральной Ассамблеи ООН призвал к запуску мирного процесса по Украине на основе Стамбульского соглашения от 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Также в заявлении содержится призыв к немедленному обмену пленными и поиску шагов по предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам, что прямое давление Лондона стало причиной, из-за которой Москва и Киев не подписали соглашение на переговорах в Стамбуле в позапрошлом году и напомнил, что об этом стало известно от самой украинской стороны. Также представитель президента России заявил, что никаких предпосылок для переговоров с Киевом у Москвы нет, поэтому специальная военная операция продолжается. По словам представителя Кремля, это связано с официальной позицией Киева о неприятии каких-либо переговоров.

Ранее издание Welt опубликовало проект мирного договора между Россией и Украиной.

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Операция на Украине
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