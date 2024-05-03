Экс-игрок сборной России рассказал о роли московских команд в борьбе за чемпионство в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Vprognoze.

«В чемпионскую гонку однозначно вернулось «Динамо». Думаю, что и другие московские команды могут подтянуться повыше и побороться, если не за титул, то за призовые места. Догнать «Зенит» им будет тяжело, но с «Краснодаром» и «Динамо» побороться за медали можно. А кроме того, они способны повлиять на ход сражения за чемпионство», — сказал Булыкин.

После 26 туров РПЛ в турнирной таблице установилось двоевластие. По 50 очков имеют «Зенит» и «Краснодар». В минувшем туре сине-бело-голубые с минимальным счетом уступили «Динамо». «Быки» не смогли воспользоваться осечкой конкурента и сыграли вничью с «Крыльями Советов». Третью строчку в таблице занимает «Динамо». У бело-голубых на три очка меньше. Следом идут «Спартак» и «Локомотив», имеющие 42 и 41 очко соответственно.

В 27-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» — с «Ахматом», а «Динамо» — с «Сочи».

Ранее Масалитин заявил, что удачный период «Спартака» может закончиться.