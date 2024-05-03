Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок сборной России рассказал о роли московских команд в борьбе за чемпионство в РПЛ

Булыкин: московские команды способны повлиять на сражение за чемпионство в РПЛ

close
100%
Роман Владимиров/РИА Новости

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о борьбе за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает Vprognoze.

«В чемпионскую гонку однозначно вернулось «Динамо». Думаю, что и другие московские команды могут подтянуться повыше и побороться, если не за титул, то за призовые места. Догнать «Зенит» им будет тяжело, но с «Краснодаром» и «Динамо» побороться за медали можно. А кроме того, они способны повлиять на ход сражения за чемпионство», — сказал Булыкин.

После 26 туров РПЛ в турнирной таблице установилось двоевластие. По 50 очков имеют «Зенит» и «Краснодар». В минувшем туре сине-бело-голубые с минимальным счетом уступили «Динамо». «Быки» не смогли воспользоваться осечкой конкурента и сыграли вничью с «Крыльями Советов». Третью строчку в таблице занимает «Динамо». У бело-голубых на три очка меньше. Следом идут «Спартак» и «Локомотив», имеющие 42 и 41 очко соответственно.

В 27-м туре РПЛ «Зенит» сыграет с «Факелом», «Краснодар» — с «Ахматом», а «Динамо» — с «Сочи».

Ранее Масалитин заявил, что удачный период «Спартака» может закончиться.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами