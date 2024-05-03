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Маск предупредил об обесценивании доллара США

Маск: доллар ничего не будет стоить, если не решить проблему госдолга США

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск заявил социальной сети X (бывший Twitter), что если не получится решить проблему государственного долга США, то доллар ничего не будет стоить.

«Нам нужно что-то сделать с нашим государственным долгом, иначе доллар ничего не будет стоить», — написал он.

В середине февраля счетная палата США спрогнозировала, что госдолг Соединенных Штатов в случае сохранения текущих тенденций по доходам и тратам вырастет быстрее экономики страны, что к 2050 году приведет к показателю, превышающему ВВП страны на 200%.

До этого Маск выразил свое согласие с мнением президента России Владимира Путина о том, что США совершили грубую стратегическую ошибку, используя доллар в качестве инструмента для борьбы на мировой арене.

В номинальном выражении у США самый большой госдолг в мире — он превышает $34 трлн. По оценке Банка России, внешний долг РФ по состоянию на 1 апреля составил $304 млрд.

Ранее СМИ посчитали потери иностранных компаний после ухода из РФ.

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