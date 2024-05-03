В России наложили временный запрет на вывоз сахара

Российское правительство ввело временный запрет на экспорт тростникового или свекловичного сахара, а также химически чистой сахарозы. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров России в официальном Telegram-канале.

Согласно оценке кабмина, данное решение направлено на поддержку стабильности продовольственного рынка внутри страны.

В публикации уточняется, что запрет не коснется государств, входящих в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Например, объем отгрузки сахарной продукции в Армению не должен превышать 28 тыс. т, в Белоруссию — 5 тыс. т, в Казахстан — 120 тыс. т, в Киргизию — 28,5 тыс. т. Распределение долей поручено определить министерству сельского хозяйства РФ.

«Ограничение будет действовать до 31 августа 2024 года», — заключается в постановлении.

До этого заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявлял, что Украина может израсходовать квоту на поставки сахара в Европу в ближайшее время.

Ранее сообщалось, какие физнагрузки лучше всего снижают уровень сахара в крови.