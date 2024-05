Чистый воздух способствует развитию опасного заболевания, выяснили ученые

Ученые из университета Нью-Йорка обнаружили, что снижение концентрации диоксида серы (распространенного загрязнителя ) в воздухе способствует развитию легионеллеза — опасного заболевания, которое в большинстве случаев протекает в виде тяжелой пневмонии. Результаты исследования опубликованы в журнале PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) Nexus.

Отмечается, что в Соединенных Штатах с 1100 случаев в 2000 году до почти 10 тысяч случаев в 2018 году увеличилось число зарегистрированных случаев легионеллеза. Это заболевание, проявляющееся поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. Чтобы выявить причины роста заболеваемости, исследователи изучили, как изменилась экологическая обстановка в стране. Оказалось, что распространению легионеллеза парадоксальным образом поспособствовало повышение качества воздуха.

Ученые выяснили, что переносимые воздушно-капельным путем бактерии Legionella живут в воде и поглощают SO2 (диоксид серы) из окружающего воздуха. Снижение концентрации этого загрязнителя в воздухе приводит к повышению кислотности капель воды, переносящих бактерии. Такая среда является благоприятной для Legionella — они дольше живут в каплях, переносимых по воздуху. Это увеличивает вероятность вдыхания человеком жизнеспособных бактерий, и, следовательно, заражения опасным легионеллезом.

