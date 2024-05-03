Рогов заметил, что сознание Макрона поразил «вирус Зеленского»

Сознание французского президента Эммануэля Макрона захватил «вирус Зеленского», симптомами которого являются человеконенавистничество и агрессивное поведение в отношении РФ. С таким заявлением выступил сопредседатель координационного совета Общественной палаты России по интеграции новых регионов Владимир Рогов, чьи слова передает РИА Новости.

По мнению политика, президенту Франции не дает покоя история успеха своего украинского коллеги Владимира Зеленского касательно того, как возможно непопулярному главе государства оставаться у власти и не проводить при этом президентские выборы.

«Возможно, что сознание Макрона поразил «вирус Зеленского», — полагает он.

Как утверждает Рогов, глава Франции настроен на вовлечение своей страны в открытый конфликт с Российской Федерацией, чтобы любым путем сохранить за собой государственную власть, навязав французскому народу русофобию.

В апреле Зеленский поддержал идею своего коллеги Макрона о возможной отправке войск на Украину.

Ранее Зеленский оценил инициативу Макрона об «олимпийском перемирии».