Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные ВСУ должны быть готовы к новому этапу боевых действий. С таким заявлением он выступил на встрече с пограничниками в городе Хмельницком, сообщает ТАСС.

«Сейчас мы перед новым этапом войны», — сказал глава государства.

По его словам, Российская Федерация «готовится к попытке расширить наступательные действия».

3 мая министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что США и их союзники требуют от Украины сдержать российское наступление любой ценой.

Он также отметил, что за прошедшие две недели российские войска отбили у Вооруженных сил Украины Новобахмутовку, Семеновку, Бердычи в Донецкой народной республике (ДНР).

В конце апреля бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин сказал, что взятие донецкого города Часов Яр российскими войсками приведет к тому, что на Украине падет весь фронт.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.