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Для поиска пропавших в море российских военных привлекли вертолеты

МО РФ: для поиска пропавших в море троих российских военных привлекли вертолеты

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Илья Наймушин/РИА Новости

Министерство обороны России сообщило, что для поиска пропавших в Черном море троих российских военных привлекли вертолеты.

Отмечается, что днем 30 апреля трое военнослужащих одной из воинских частей в Крыму, на резиновой весельной лодке вышли в открытое море. Ветром их унесло в море, после чего были приняты меры для их поиска.

«Прибывшими на место сотрудниками МЧС России осуществлялся поиск на моторной лодке, который не дал результатов», — отметили в Минобороны.

Также для поиска были привлечены вертолеты Черноморского флота и вертолет МЧС России. Кроме того, с наступлением темного времени суток для поиска военнослужащих были дополнительно привлечены три катера Черноморского флота. Поисковые мероприятия продолжаются и в настоящее время.

До этого глава Северной Осетии Сергей Меняйло сообщил, что трое солдат-срочников из Северной Осетии вышли на весельной лодке в открытое море в Крыму и пропали. По его словам, к нему обратились матери солдат. Меняйло отметил, что поиски в прибрежной зоне не дали результата. Было принято решение связаться с военной прокуратурой.

Ранее в Госдуме назвали «ерундой» сообщения о принуждении срочников подписывать контракт.

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