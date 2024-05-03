Глава МИД Аргентины заявила, что китайцы все одинаковые и объяснилась

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Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что невозможно определить наличие китайских военных на территории страны, так как «они китайцы, они все одинаковые». Об этом она рассказала в интервью El Clarín.

Она отметила, что наличие военных КНР на китайской радиолокационной базе в аргентинской Патагонии в городе Неукен определить не удалось.

«Те, кто участвовал в расследовании, не установили, что там были военнослужащие. Они китайцы, они все одинаковые», — заявила Мондино.

Позднее она пыталась объяснить свои слова.

«Я подчеркнула гражданский характер персонала, отсутствие униформы. Аргентинцы тоже были все одинаковые», — сказала Мондино.

В феврале текущего года Диана Мондино допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее политолог назвал победу Милея печальным событием для Аргентины.