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Глава МИД Аргентины заявила, что китайцы все одинаковые и объяснилась

Глава МИД Аргентины Мондино объяснила свои слова, что все китайцы одинаковые

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diana_mondino/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино заявила, что невозможно определить наличие китайских военных на территории страны, так как «они китайцы, они все одинаковые». Об этом она рассказала в интервью El Clarín.

Она отметила, что наличие военных КНР на китайской радиолокационной базе в аргентинской Патагонии в городе Неукен определить не удалось.

«Те, кто участвовал в расследовании, не установили, что там были военнослужащие. Они китайцы, они все одинаковые», — заявила Мондино.

Позднее она пыталась объяснить свои слова.

«Я подчеркнула гражданский характер персонала, отсутствие униформы. Аргентинцы тоже были все одинаковые», — сказала Мондино.

В феврале текущего года Диана Мондино допустила возможность встречи президента страны Хавьера Милея с российским коллегой Владимиром Путиным.

Ранее политолог назвал победу Милея печальным событием для Аргентины.

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