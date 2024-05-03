Боррель раскрыл, что может стать причиной поражения Украины

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что задержка помощи Украине со стороны США может изменить ситуацию «от победы к поражению» Киева. Его цитирует РИА Новости.

«Разногласия на политической арене в США привели к отсрочке помощи на полгода», — сказал дипломат.

Он отметил, что в условиях войны — это очень большой срок. По мнению Борреля, такая задержка «может изменить ситуацию между победой и поражением в войне».

В апреле газета The Washington Post писала, что законопроект о предоставлении Украине военной помощи на $61 млрд удалось согласовать благодаря специальному плану президента США Джо Байдена и его сторонников.

В том же месяце американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что Украине не поможет выделение финансовой помощи США, так как она проигрывает не по причине отсутствия денег, а из-за мощи российской армии.

Ранее в США заявили о приближении финального поражения ВСУ.