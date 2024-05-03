Двое подростков ограбили сверстника, помочились на него и заставили съесть сигарету

В Германии школьники унижали своего сверстника после того, как избили его и ограбили. Об этом сообщает Bild.

По данным полиции Эссена, двое мальчиков в возрасте 14 и 15 лет встретили свою жертву на улице и заманили в зеленую зону. Там они напали на 15-летнего подростка, повалили его на землю и продолжили пинать. Также дети плевали на пострадавшего, а затем помочились на него и заставили съесть сигарету. Вдоволь поиздевавшись над жертвой, преступники отобрали у нее мобильный телефон и скрылись.

Хулиганов поймали, а потерпевшего доставили в больницу. Оказалось, что задержанные снимали издевательства над школьником на камеры своих телефонов. К настоящему времени оба злоумышленника были предварительно арестованы, возбуждено дело о нанесении опасных телесных повреждений и вымогательстве.

Ранее во Франции задержали подростка, собиравшегося совершить теракт во время Олимпийских игр.