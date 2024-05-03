Хоккеист «Спартака» раскрыл секрет Овечкина

Нападающий «Спартака» Ансель Галимов рассказал, в чем нужно поучиться у форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Его слова передает Metaratings.

«В чем секрет Овечкина? Профессионализм и любовь к хоккею. Также он по-особенному относится к своему делу — всем нужно этому поучиться у него. Овечкин служит примером для молодежи и показывает, как нужно правильно относиться к своему делу. В хоккее нужны только честный труд и правильная подготовка», — сказал Галимов.

Овечкин вместе с «Кэпиталз» завершил выступление в первом раунде плей-офф Кубка Стэнли, уступив в четырех матчах «Нью-Йорк Рейнджерс».

Всего в текущем сезоне НХЛ Овечкин сыграл в 79 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи, и в четырех играх плей-офф (без набранных очков). Он продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Овечкин идет на втором месте, отставая от канадца на 41 шайбу, — на данный момент на счету россиянина 853 заброшенные шайбы.

Ранее Овечкин предсказал, кто станет новым капитаном «Вашингтона».