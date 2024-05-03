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«У «Спартака» все чересчур гладко, когда-то это закончится: экс-игрок ЦСКА о красно-белых

Масалитин считает, что удачный период «Спартака» может закончиться

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ФК «Салют Белгород»

Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Балтики» в Кубке России. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Если «Спартак» не настроится, будут проблемы. Пока все у красно-белых гладко. Даже чересчур. У них сейчас все получается. Любые отскоки, удары — практически все залетает. Когда-то эта полоса закончится. Может, как раз с «Балтикой». Хотя «красно-белые» сейчас окрыленные, начало все получаться, пришли победы. Видно, что футболисты получают удовольствие от игры. Но это когда-то заканчивается», — сказал Масалитин.

Последняя встреча между «Балтикой» и «Спартаком» завершилась победой красно-белых со счетом 2:0. Отличились Хлусевич и Промес.

15 мая в Калининграде «Балтика» примет «Спартак» в финальном матче Пути регионов Кубка России. В этот же день в финале Пути РПЛ Кубка Росси «Зенит» сыграет с ЦСКА в Санкт-Петербурге.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале подопечные Владимира Федотова в серии пенальти переиграли «Краснодар».

Ранее игрок «Балтики» обратился к «Спартаку» перед финальным матчем Кубка России.

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