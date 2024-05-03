Боррель призвал ЕС говорить с РФ и КНР с позиции силы

Глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель призвал ЕС вооружаться, чтобы говорить с Россией и Китаем с позиции силы. Об этом сообщает ТАСС.

Во время своего выступления он называл Россию и Китай «авторитарными режимами» и «империями».

«Авторитарные режимы ничто так не уважают, как силу. Давайте постараемся, чтобы мы имели эту силу, когда говорим с ними», — заявил он.

По его словам, европейцы привыкли полагаться на зонтик безопасности со стороны США.

«Мы должны понимать, что этот зонтик может не быть всегда открытым. Мы не можем зависеть в нашей безопасности от каждых выборов в США», — сказал Боррель.

Он подчеркнул, что ЕС должен развивать собственную структуру безопасности.

Также Боррель заявил, что задержка помощи Украине со стороны США может изменить ситуацию «от победы к поражению» Киева. Он отметил, что в условиях конфликта на Украине полгода задержки помощи Украине — это очень большой срок. По мнению Борреля, такая задержка «может изменить ситуацию между победой и поражением в войне».

Ранее глава дипломатии ЕС ответил на вопрос о сроках завершения конфликта на Украине.