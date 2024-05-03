Воздушная тревога третий раз за день объявлена на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

В 20.35 мск тревога прозвучала в Киевской, Полтавской, Винницкой областях, а также в Киеве. Вместе с тем, уже в течение двух минут она распространилась по всей Украины.

Ранее 3 мая тревога уже объявлялась на всей территории Украины. Однако каждый раз она длилась не более 30 минут.

Кроме того, днем взрыв произошел в городе Харькове на северо-востоке Украины, а утром стало известно о том, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области была повреждена инфраструктура.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны России, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее над Украиной заметили загадочное свечение, похожее на огромный метеорит.