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Пациенты женщин-врачей реже болеют и дольше живут, выяснили ученые

AIM: у пациентов женщин-врачей снижен риск повторных госпитализаций

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Shutterstock

Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе совместно с коллегами из Токийского университета в Японии обнаружили, что у пациентов, которых лечат женщины-врачи, снижен риск преждевременного ухода из жизни и повторных госпитализаций. Результаты исследования опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

Ученые проанализировали содержание медкарт 458108 женщин и 318819 мужчин, получавших медицинскую помощь по страховке с 2016 по 2019 год в США. В записях было отмечено, что женщины-врачи лечили 31% от всех пациентов мужского пола и столько же — от женского.

Исследование показало, что у женщин-медиков наблюдались более высокие показатели эффективности лечения по сравнению с мужчинами-врачами. В частности, у них была снижена летальность среди пациенток — 8,15% против 8,38% (у мужчин-врачей), а среди пациентов мужского пола процент летальности составил 10,15% против 10,23%.

Кроме того, было установлено, что пациенты, проходившие терапию у женщин-врачей, реже сталкивались с необходимостью повторной госпитализации. Однако пол врача не отразился на продолжительности пребывания в больнице, интенсивности лечения, а также вероятности выписки.

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