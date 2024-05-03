Эрдоган предсказал действия Запада после решения о торговле с Израилем

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара «прекрасно знает», что Запад начнет атаковать Турцию после решения о приостановке товарооборота с Израилем. Его слова передает локальное агентство Anadolu.

«Со вчерашнего дня мы приостановили экспортно-импортные операции с Израилем по всем видам продукции». — напомнил турецкий лидер в ходе совещания Ассоциация независимых промышленников и предпринимателей Турции.

Глава государства заверил, что его страна будет устранять последствия данного шага, который был предпринят после консультации с турецким бизнесом.

«Мы прекрасно знаем, как Запад будет атаковать нас в связи этим решением», — утверждает Эрдоган.

По мнению президента, решение о приостановке торговли с Израилем будет служить примером для тех государств, кому не по душе текущая ситуация.

В конце апреля Эрдоган заявил, что Анкара больше не поддерживает активные торговые отношения с израильскими властями.

Ранее власти Израиля уличили Эрдогана в нарушении соглашений из-за остановки торговли.