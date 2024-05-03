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Спасший товарищей прапорщик из Дагестана стал Героем России

Глава Дагестана сообщил о присвоении звания Героя еще одному участнику СВО

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Телеграм-канал Сергей Меликов

Уроженца Дагестана Фархада Худайнатова удостоили почетного звания Героя России за подвиг в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом объявил губернатор республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Звание Героя России присвоено нашему земляку Фархаду Худайнатову», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, Худайнатов стал одиннадцатым дагестанцем, награжденным высоким званием с начала спецоперации.

«Дагестан может гордиться еще одним достойным сыном», — утверждает губернатор.

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