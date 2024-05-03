Спасший товарищей прапорщик из Дагестана стал Героем России

Уроженца Дагестана Фархада Худайнатова удостоили почетного звания Героя России за подвиг в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом объявил губернатор республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.
«Звание Героя России присвоено нашему земляку Фархаду Худайнатову», — указывается в публикации.
Согласно информации главы региона, Худайнатов стал одиннадцатым дагестанцем, награжденным высоким званием с начала спецоперации.
«Дагестан может гордиться еще одним достойным сыном», — утверждает губернатор.