Спасший товарищей прапорщик из Дагестана стал Героем России

Уроженца Дагестана Фархада Худайнатова удостоили почетного звания Героя России за подвиг в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом объявил губернатор республики Дагестан Сергей Меликов в своем Telegram-канале.

«Звание Героя России присвоено нашему земляку Фархаду Худайнатову», — указывается в публикации.

Согласно информации главы региона, Худайнатов стал одиннадцатым дагестанцем, награжденным высоким званием с начала спецоперации.

«Дагестан может гордиться еще одним достойным сыном», — утверждает губернатор.