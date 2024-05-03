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«Бавария» и «МЮ» могут поменяться тренерами

«Бавария» и «МЮ» могут обменяться тренерами Тухелем и тен Хагом

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РИА Новости

«Бавария» рассматривает наставника «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага на пост главного тренера команды, а англичане в свою очередь могут пригласить специалиста из мюнхенской команды — Томаса Тухеля. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в своих социальных сетях.

Как утверждает журналист, мюнхенцы хотят заменить Тухеля на тен Хага. В свою очередь «МЮ» проявляет интерес к немецкому специалисту. При этом подчеркивается, что Тухель не хочет вести переговоры с английским клубом до ответного матча против мадридского «Реала» в Лиге чемпионов. Вторая встреча команд состоится 8 мая. Первая игра завершилась ничьей со счетом 2:2.

Команда тен Хага идет на шестом месте в чемпионате Англии. «МЮ» планирует завершить сезон в еврокубковой зоне. В этом сезоне англичане стали последними в группе лиги чемпионов, а мюнхенцы заняли первую строчку.

«Бавария» под руководством Тухеля в этом сезоне потеряла шансы на очередное чемпионство впервые за последние годы.

Ранее ушедший из «Факела» по личным причинам тренер назвал настоящую причину своей отставки.

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