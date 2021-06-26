«Единая Россия» выдвинула Кадырова кандидатом на выборах руководителя Чечни

Региональное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло действующего главу республики Рамзана Кадырова кандидатом на пост главы республики на предстоящих сентябрьских выборах, передает РИА «Новости».

В субботу, 26 июня, в Грозном прошла партконференция чеченского регионального отделения «Единой России» по выдвижению кандидата на должность руководителя региона, выборы которого состоятся 19 сентября. На рассмотрение были выдвинуты кандидатуры Кадырова и депутата Госдумы от Чечни Магомеда Селимханова.

Как сообщается, по итогам тайного голосования партийцы единогласно поддержали нынешнего главу республики. За кандидатуру Кадырова проголосовали все 176 делегатов партконференции, которые имеют право голоса.

На конференции был и сам Кадыров.

«Мы все вместе пойдем на эти выборы, если народ выберет, в отведенный срок будем максимально трудиться на благо народа, так же, как трудились до сих пор. Днем и ночью: ради Аллаха, ради народа, ради того, чтобы наша родина процветала, чтоб потомки нами гордились, чтобы вырастить достойное поколение», — цитирует агентство слова Кадырова, сказанные им в ходе выступления на конференции.

Он отметил, что в Чечне есть все условия для развития и единства народа.

Ранее президент России Владимир Путин предложил Кадырову пойти на выборы главы Чечни на новый срок.