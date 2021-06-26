МИД ответил на заявление Зеленского о выдаче российских паспортов в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия выдает свои паспорта жителям Донбасса по гуманитарным соображениям. Ее комментарий размещен на сайте внешнеполитического ведомства.

Так дипломат ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского, который ранее заявил, что Москва нарушает логику Минских соглашений, предоставляя гражданство жителям юго-востока страны.

Она указала, что российская сторона неоднократно заявляла, что предоставление жителям Донбасса российского гражданства является вынужденной гуманитарной мерой в условиях введенной Киевом социально-экономической и транспортной блокады региона, которую он должен снять в соответствии с Минскими соглашениями.

«Из-за того, что Киев этого не делает, жители Донецка и Луганска уже семь лет ущемляются в правах», — сказала Захарова.

Она также отметила, что предоставление гражданства — это уверенная прерогатива государства, которая никак не ограничивается международным правом.

Представитель министерства напомнила, что жители Украины в больших количествах получают гражданства Польши, Венгрии и Румынии. По разным оценкам, у них есть порядка 800 тыс. паспортов этих трех стран. В свою очередь, Украина уже выдала свои паспорта около 120 тыс. жителям Приднестровья.

Ранее стало известно, что большинством получивших российские паспорта в 2020 году оказались украинцы.

24 апреля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ, который позволяет жителям ЛНР и ДНР получить гражданство РФ в упрощенном порядке.