Стали известны лидеры списка «Справедливой России — За правду»

Общефедеральную часть списка кандидатов от «Справедливой России — За правду» (СРЗП) возглавят председатель партии Сергей Миронов и его сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в СРЗП.

Также среди лидеров списка от «Справедливой России — За правду» указаны режиссер Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.

«Президиум поддержал федеральную пятерку. Миронов, Прилепин, Семигин, Меньшов, Бабаков в порядке убывания», — рассказали в СРЗП.

Официальное утверждение лидеров избирательного списка произойдет в субботу в выставочном центре «Крокус Экспо», также на этом съезде будет утверждена программа партии.

Среди основных пунктов программы предлагаются жесткие меры по борьбе с коррупцией, предложения и инициативы по снижению пенсионного возраста вместе с индексацией пенсий работающим пенсионерам, а также отмену ЕГЭ и уменьшению НДС до 15%. Среди ранее озвученных пунктов также сохраняется инициатива по увеличению минимального размера оплаты труда.

Ранее Захар Прилепин предложил Геннадию Зюганову меморандум об объединении левой оппозиции.