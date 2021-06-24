ЕС официально принял экономические секторальные санкции против Белоруссии

Европейский союз ввел секторальные экономические санкции против Белоруссии. Об этом сообщается в заявлении Совета Евросоюза.

Отмечается, что, в частности, будет введен запрет на экспорт в Белоруссию технологий для мониторинга связи и товаров двойного назначения. Также ЕС ограничит торговлю со страной нефтепродуктами, калийными удобрениями, табачными изделиями.

Кроме того, Белоруссии усложнят доступ на финансовые рынки Евросоюза. Европейский инвестиционный банк перестанет сотрудничать с государственным сектором Белоруссии, а государства ЕС должны будут ограничить свою работу с белорусскими банками. Также будет усложнен доступ к рынку капиталов ЕС и услугам по страхованию.

Санкции вступят в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

21 июня глава Евросовета Шарль Мишель официально подтвердил введение четвертого пакета санкций ЕС против Белоруссии. В список включены 86 физических и юридических лиц. В официальном журнале Евросоюза говорится, что ограничения коснутся МАЗа, «БелАЗа», ЗАО «Новая нефтяная компания» и еще пяти предприятий.

Введение санкций связано с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета компании Ryanair 23 мая, а также задержанием основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушки Софии Сапеги.