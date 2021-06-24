МИД Британии раскритиковал российскую версию инцидента с эсминцем

Глава министерства иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что по эсминцу британских ВМС Defender не было произведено ни одного выстрела, передает Reuters.

По словам дипломата, корабль совершал мирный проход «через украинские территориальные воды».

«Мы делали это в соответствии с международным правом», – сказал Рааб.

По его словам, версия России по инциденту оказалась «предсказуемо неточной».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал сознательной и подготовленной провокацией инцидент с британским эсминцем в Черном море.

23 июня эсминец ВМС Великобритании Defender пересек государственную границу России и на 3 км вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент. После предупредительной стрельбы с пограничного сторожевого судна, а также предупредительного бомбометания по курсу движения эсминца с российского Су-24м, он покинул российские границы территориального моря.

После этого военного атташе Британии вызвали в Минобороны России. В российском оборонном ведомстве расценили действия эсминца как нарушение конвенции ООН по морскому праву и призвали Лондон к расследованию.

В свою очередь, в посольстве Великобритании заявили, что корабль Королевских военно-морских сил совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом.