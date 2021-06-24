Слуцкий рассказал о будущей работе Поклонской

Глава комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий рассказал, с чем будет связана будущая работа зампредседателя комитета и бывшего прокурора Крыма Натальи Поклонской, передает ТАСС.

«Не буду выдавать секреты, но ее будущая работа — логическое продолжение именно ее работы в комитете по международным делам, а не в качестве прокурора Крыма», — сказал парламентарий.

Она также отметил, что работа Поклонской в нижней палате парламента была эффективной. Она обучалась новому делу, взаимодействовала с Министерством иностранных дел России.

В конце мая Наталья Поклонская подала заявление о снятии своей кандидатуры с праймериз «Единой России». Подробностями о своем новом месте работы она пока не делилась, лишь заявляла, что продолжит работать во благо Крыма.

Ранее Поклонская раскрыла причины отказа идти на выборы в Госдуму.