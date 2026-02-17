Найден способ облегчить мигрень без ауры без лекарств

Ученые из Столичного медицинского университета (Пекин) выяснили, что иглоукалывание снижает частоту и интенсивность приступов мигрени без ауры, а по особенностям работы мозга можно заранее предсказать, кому такая терапия поможет лучше. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

В рандомизированном клиническом испытании приняли участие 120 человек с наиболее распространенной формой заболевания — мигренью без ауры. Половина добровольцев прошла курс иглоукалывания, другая — процедуру-имитацию. За четыре недели участники получили по 12 сеансов.

Иглоукалывание или акупунктура — это метод альтернативной медицины, при котором тонкие иглы вводятся под кожу в специальные точки на теле. Современная медицина признает акупунктуру в строго определенных границах, как вспомогательную процедуру.

Перед началом лечения всем сделали функциональную МРТ, чтобы оценить, как взаимодействуют различные участки мозга. У пациентов из основной группы число дней с мигренью в месяц заметно сократилось по сравнению с группой имитации. Также уменьшилась интенсивность боли, снизилась потребность в обезболивающих препаратах и улучшилось качество жизни.

Дополнительный анализ с использованием методов искусственного интеллекта показал, что определенные особенности функциональных связей между зонами мозга позволяют предсказать эффективность терапии. Наиболее выраженный эффект наблюдался у пациентов с характерным взаимодействием областей, отвечающих за саморефлексию, координацию и движение. По мнению авторов, такие данные могут стать основой для персонализированного подхода к лечению мигрени.

