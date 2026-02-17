Размер шрифта
Снежный апокалипсис в Анадыре: на видео сняли, как людей сдувало на дорогу к автомобилям

В Анадыре на видео сняли, как людей сдувало на проезжую часть во время метели

В городе Анадырь Чукотского автономного округа пешеходов сдувало на проезжую часть во время сильной метели. Об этом сообщает Telegram-канал «Четкая Чукотка».

«Сегодня порывы достигают 50 метров. Срывает обшивки зданий, крыши домов, летают мусорные баки. Говорят, что сдувает собак, а некоторые из них не рискуют выходить из подъезда», — говорится в публикации.

Местные жители запечатлели обстановку на улице. На кадрах видно, что машины едут в условия нулевой видимости, пешеходов сдувает на проезжую часть, люди пытаются удержаться и хватаются за столб. В школах отменили занятия для второй смены. Городские автобусы не выходят на маршрут. Местные власти попросили жителей не подходить к ветхим конструкциям.

По информации журналистов, к текущему моменту ветер успел сорвать крыши с нескольких зданий. Повреждения домов выявили на улицах Строителей и Партизанской.

Ранее в Киеве произошел транспортный коллапс.
 
