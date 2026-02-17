В Молдавии отметили резкое сокращение числа школьников

TVR Молдова: число школьников в стране за четыре года сократилось почти вдвое

Число школьников в стране за последние четыре года сократилось почти вдвое. Об этом сообщил телеканал «TVR Молдова» со ссылкой на данные экспертов и министра образования Молдавии Дана Перчуна.

Отмечается, что эта негативная тенденция продолжает усиливаться.

«Особенно тяжелая ситуация наблюдается в сельской местности, где за последние четыре года число школьников уменьшилось на 61%», — говорится в публикации.

Учитель гимназии села Сипотены Каларашского района Молдавии Виктория Георгицэ рассказала, что раньше в учебном заведении обучались 300 детей в классах по 27-30 учеников. Сейчас в начальной школе села учатся всего 25 детей. Георгицэ называет миграцию в качестве одной из причин сокращения числа учащихся.

Министр образования Перчун также называет миграцию и демографический спад причинами спада количества школьников.

В настоящее время в Молдавии работает 91 школа, в каждой из которых обучаются менее 50 человек, и еще 247 учебных заведений, в каждом из которых число учеников не превышает 90. По мнению экспертов, при сохранении текущих тенденций к 2035 году количество школьников в Молдавии может сократиться еще на 20%.

Власти страны подчеркивают, что сохранение школ в каждом населенном пункте является приоритетом, однако содержание учреждений с менее чем десятью учениками становится экономически невыгодным.

