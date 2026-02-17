Размер шрифта
Развожаев показал «внутренности» сбитого над Севастополем беспилотника

Telegram-канал РаZVожаев

Сбитый над Севастополем беспилотник, который сдетонировал в одном из дворов на улице Гоголя, был оснащен поражающими металлическими шариками. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев, показав фотографии.

Глава региона отметил, что в последние дни атаки на город участились. По его словам, при детонации беспилотника были повреждены автомобили и выбиты окна в домах. Он пояснил, что металлические шарики действуют как шрапнель: при взрыве они разлетаются с высокой скоростью, увеличивая зону поражения и риск ущерба для людей и имущества.

По его словам, в результате взрыва в этот раз никто не пострадал.

Развожаев призвал жителей не игнорировать сигналы тревоги. Он рекомендовал во время опасности отходить от окон, перемещаться в коридоры или ванные комнаты и не выходить на улицу до официального сигнала об отбое тревоги.

Ночью 17 февраля дежурные силы противовоздушной обороны сбили более 24 БПЛА над Севастополем — это была одна из самых продолжительных атак на регион за последнее время.

Ранее в Севастополе от обломков сбитого дрона пострадал девятилетний мальчик.
 
