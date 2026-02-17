Сбер открыл прием заявок от стартапов

Сбер открыл прием заявок на седьмую волну международного акселератора Sber500 для технологических стартапов из России и других стран, сообщает пресс-служба Сбера.

Программа акселератора продлится 12 недель на английском языке. Первый этап в формате онлайн-буткемпа объединит 150 команд. По итогам отбора 25 лучших команд продолжат участие в основной программе акселератора. В финале участники примут участие в демо-дне на Moscow Startup Summit 2026.

«Sber500 — уникальный для российского рынка проект, он сочетает интересы и инвесторов, и партнеров-корпораций, и государства, и, конечно, самого Сбера. Для нас это возможность сформировать вокруг себя сообщество технологических партнеров и значительно ускорить вывод новых продуктов на рынок», — отметил первый заместитель председателя правления Сбера Александр Ведяхин.

Он добавил, что участники Sber500 представят свои решения 70 венчурным инвесторам и фондам.

«В выпускников предыдущих шести волн только за 2025 год инвесторы вложили 1 млрд рублей, а общий объем инвестиций в 155 выпускников акселератора за 6 лет превышает 4,6 млрд», — заключил Ведяхин.