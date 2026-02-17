Размер шрифта
Мужчина спас из тонущего автомобиля женщину на восьмом месяце беременности

В США мужчина спас женщину на восьмом месяце беременности из тонущей машины
В США мужчина спас из тонущей машины женщину на восьмом месяце беременности, пишет GoodNews Network.

По данным СМИ, инцидент произошел в день 29-летия Шедли Апполон. Во время движения она почувствовала сильное головокружение, потеряла контроль над автомобилем, после чего машина съехала с дороги и оказалась в воде.

Женщина успела позвонить своему жениху и сообщить, что находится «в воде», однако связь прервалась. В этот момент вода начала проникать в салон через нижние отверстия, и автомобиль стал наклоняться вперед.

По словам Шедли, она пыталась открыть передние двери, однако они уже были частично погружены в воду, поэтому она ничего не смогла сделать.

Очевидец происшествия Логан Хейс, находившийся рядом, снял верхнюю одежду, прыгнул в воду и подплыл к тонущему автомобилю. Ему удалось открыть заднюю дверь до того, как она полностью ушла под воду, и помочь женщине выбраться.

Вскоре на место прибыли парамедики, которые доставили женщину в больницу. Из-за перенесенного стресса врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение. Девочка по имени Айвори родилась на семь недель раньше срока с весом около 1,75 килограмма.

По информации медиков, мать и ребенок находятся под наблюдением.

Ранее в США четырехлетняя девочка спасла жизнь воспитательнице в детском саду.
 
