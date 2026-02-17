Стало известно время начала переговоров по Украине в Женеве

РИА: делегация РФ планирует начать трехсторонние переговоры в Женеве после 14:00

Делегация России планирует начать трехсторонние переговоры в Женеве по урегулированию конфликта на Украине после 14:00 по московскому времени. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«В 12:30 (по местному времени, 14:30 мск — прим. ред.) начнут», — сказал собеседник агентства.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее в МИД раскрыли подход делегации РФ к переговорам по Украине в Женеве.