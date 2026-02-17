В Горно-Алтайске автомобиль врезался в здание СК

Девушка на машине врезалась в здание СК России в Горно-Алтайске

Автомобиль врезался в здание Следственного комитета России в Горно-Алтайске. Об этом сообщил Telegram-канал «Звезда Алтая».

ДТП произошло на Коммунистическом проспекте.

Как пишет tolknews.ru, за рулем автомобиля Toyota находилась девушка. По предварительным данным, водитель получила травмы — с места аварии ее увезли на машине скорой помощи.

«Предположительно, автоледи не справилась с управлением», — говорится в материале.

14 января в Гурьевске в Калининградской области машина придавила прохожую к зданию. Авария произошла на пересечении улиц Советской и Калининградское Шоссе. Автомобиль Audi, за рулем которого находился 20-летний молодой человек, выехал на тротуар и прижал находившуюся там 42-летнюю женщину к стене аптеки. Очевидцы деблокировали пострадавшую и занесли внутрь, после чего сотрудники магазина оказали ей первую помощь. Они ввели прохожей обезболивающее и вызвали «скорую». На место происшествия выезжали сотрудники ГИБДД, в обстоятельствах ДТП разбирались правоохранители.

Ранее в Саратове иномарка врезалась в цветочный магазин.