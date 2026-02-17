Польша готовит иск о «репарациях» против России за последствия «советского господства». Об этом пишет Financial Times (FT).

«Польша готовит иск о возмещении ущерба против России за зверства, совершенные во время советского господства в стране», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что в 2022 году Варшава потребовала от Германии €1,3 трлн компенсации за преступления времен Второй мировой войны. Бартош Гондек, директор института, которому премьер-министр Дональд Туск поручил расследовать «исторические преступления России», сказал, что новое расследование будет гораздо более масштабным, чем его работа по изучению жестокости нацистов, поскольку «советское господство» в Польше длилось более 40 лет.

При этом Гондек заявил, что «преждевременно» обсуждать вопрос о том, может ли компенсация, запрашиваемая у Москвы, превысить сумму, требуемую от Берлина, поскольку расследование против РФ проводить сложнее из-за невозможности получить доступ к секретным российским архивам. Кроме того, он утверждает, что многие необходимые документы были фальсифицированы или уничтожены в советское время.

В январе первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что разговоры в Польше о компенсации со стороны России за действия СССР в сентябре 1939 года бессмысленны, поскольку Советский Союз в то время предпринял освободительный поход. По его словам, если Варшава так погружена в историю, пусть платит компенсацию за события Смуты начала XVII века и оккупацию Кремля.

