Зеленский заявил о массированном ударе ВС РФ по Украине

Зеленский: ВС РФ нанесли разрушительный удар по энергетике Украины
Thilo Schmuelgen/Reuters

Вооруженные силы России накануне переговоров в Женеве нанесли разрушительный комбинированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом написал глава государства Владимир Зеленский в своем Telegram-канале

«Это был комбинированный удар, специально рассчитанный на то, чтобы нанести как можно больший ущерб нашей энергетике», — написал Зеленский.

По его данным, в ходе атаки ВС РФ применили около 400 БПЛА и 30 ракет различных типов, в том числе баллистических. На этом фоне президент Украины призвал союзников к реакции.

Зеленский призвал к новым санкциям, поддержке ВСУ, а также усилении ПВО.

До этого глава украинского энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявлял, что украинские электростанции и линии электропередач становятся «решающим полем битвы» в конфликте Украины с Россией, а потому Киев должен защищать их, «как линию фронта».

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по украинской военной и энергетической инфраструктуре Украины с октября 2022 года, вскоре после атаки Киева на Крымский мост. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в разных регионах Украины, иногда сразу на всей территории страны.

Ранее глава МИД Украины выразил недовольство ударом ВС РФ перед встречей в Женеве
 
