В России призвали контролировать ситуацию с распространением оспы обезьян

Международную обстановку необходимо контролировать в связи с распространением оспы обезьян. Об этом ТАСС заявил академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

«Международную эту обстановку надо бдительно контролировать сейчас», — сказал он.

В то же время Онищенко добавил, что поводов для паники нет.

В конце января в Одинцовском районе Подмосковья госпитализировали мужчину с оспой обезьян. В больницу он обратился с высыпаниями на лице. Он болел около пяти дней, температура поднималась до 39°C. Пациент находился в состоянии средней степени тяжести.

Оспа обезьян — редкое вирусное заболевание. Она проявляется в виде лихорадки, интоксикации, увеличения лимфоузлов и пятнообразных высыпаний с последующим формированием пузырьков, при вскрытии которых возникают язвы. Вирус передается человеку от диких животных, в том числе приматов, распространение от человека человеку тоже возможно. При легком протекании болезнь проходит сама за две-три недели.

