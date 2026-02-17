На Камчатке учительница украла детских пособий на 2 млн рублей

На Камчатке учительницу будут судить за кражу пособий на 2 млн рублей

Учительница, преподававшая на Камчатке, стала фигуранткой уголовного дела из-за похищения бюджетных средств. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следствия, 38-летняя учительница из села Соболево предоставляла представителям уполномоченных органов ложные данные. Таким образом каждый месяц она получала выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей.

«В результате ее противоправных действий из федерального и краевого бюджетов было похищено 2 198 044 рубля», – сообщается в публикации.

В отношении педагога возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. В случае, если ее вину докажут, она может получить срок до десяти лет.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

