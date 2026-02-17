Размер шрифта
Общество

На Камчатке учительница украла детских пособий на 2 млн рублей

На Камчатке учительницу будут судить за кражу пособий на 2 млн рублей
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Учительница, преподававшая на Камчатке, стала фигуранткой уголовного дела из-за похищения бюджетных средств. Об этом сообщает управление МВД по региону.

По версии следствия, 38-летняя учительница из села Соболево предоставляла представителям уполномоченных органов ложные данные. Таким образом каждый месяц она получала выплаты, связанные с рождением и воспитанием детей.

«В результате ее противоправных действий из федерального и краевого бюджетов было похищено 2 198 044 рубля», – сообщается в публикации.

В отношении педагога возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве при получении выплат. В случае, если ее вину докажут, она может получить срок до десяти лет.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов продолжают выяснять обстоятельства произошедшего.

До этого жительницу Тагила отправили под суд за похищение денег участника СВО. Женщина ухаживала за отцом бойца, и, когда ее подопечному пришла выплата за не вернувшегося с фронта сына, перевела себе более семи млн рублей.

Ранее в Курганской области чиновников наказали из-за нарушения прав участника СВО.
 
