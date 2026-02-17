Глава РФПИ Дмитриев прибыл на переговоры в Женеву

ТАСС: Дмитриев прибыл в Женеву для переговоров по экономическому треку с США

Спецпредставитель президента Российской Федерации по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев уже прибыл в Женеву для переговоров по треку в рамках группы по экономическому сотрудничеству с США. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

После этой встречи начнутся переговоры по украинскому регулированию.

«Дмитриев тоже уже там, они с делегацией практически одновременно прилетели», — сказал собеседник агентства.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоится в Женеве 17–18 февраля. Российскую делегацию возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский.

По данным источника РИА Новости, переговоры начнутся в 14:30 по московскому времени.

Предыдущий раунд трехсторонних переговоров состоялся в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба ВС России адмирал Игорь Костюков.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, изменение состава делегации связано с тем, что на встрече в Швейцарии планируется обсудить широкий ряд тем, в том числе территориальный вопрос.

Ранее министр армии США прибыл в Женеву для участия в переговорах РФ и Украины.