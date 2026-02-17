Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме назвали вариант победы Украины в конфликте с Россией

Картаполов: Украина победит, если только войдет в состав России
Владимир Федоренко/РИА Новости

У Украины есть шанс на победу в нынешнем конфликте только в том случае, если она войдет в состав России. Об этом журналистам заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

»Украина победит тогда, когда будет в составе Российской Федерации», — сказал Картаполов.

Так депутат прокомментировал слова президента Финляндии Александера Стубба о вере в победу Украины в противостоянии с Россией.

13 февраля финский лидер выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, заявив, что президент России Владимир Путин якобы «стратегически уже проиграл» в конфликте на Украине. Как сказал Стубб, российский лидер «хотел сделать Украину частью РФ», но вместо этого она стала европейской страной. Москва за последние годы смогла взять под контроль «лишь малую часть украинской территории», отметил глава государства. Президент Финляндии призвал Украину и дальше придерживаться выбранной линии, чтобы «в конце концов одержать победу».

Ранее ирландский журналист сравнил с диареей слова Стубба о поражении России.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!