Общество

Российские таможенники нашли крупную партию радиоактивных бусин

Казанские таможенники нашли в посылках из Китая 30 кг радиоактивных бусин
Федеральная таможенная служба

Казанские таможенники обнаружили в международных почтовых отправлениях из Китая 30 кг бусин с повышенным уровнем радиации. Об этом сообщили в Федеральной таможенной службе.

Две посылки предназначались жительнице Санкт-Петербурга. Внутри находились заготовки для бижутерии — разноцветные каменные бусины, нанизанные на нити и расфасованные в 235 zip-пакетов. В сопроводительных документах отправитель указал, что пересылает стеклянные украшения.

Опасный груз выявили после срабатывания системы радиационного контроля. Проверка показала, что уровень ионизирующего излучения на поверхности упаковок достигал 1,23 мкЗв/ч — показатели гамма-излучения превышали допустимые нормы более чем в 15 раз. Спектрометрия установила наличие радиоактивного изотопа тория-232, а также бета-частиц.

Товар не допустили к ввозу на территорию России. Посылки вернули отправителю.

До этого в Забайкалье таможенники обнаружили у китайской туристки бивни моржа, которые она спрятала на теле. Китаянка путешествовала по России и возвращалась домой на автобусе, следовавшем в Маньчжурию. На МАПП Забайкальск транспорт подвергли досмотру, во время которого 50-летняя женщина стала нервничать.

Владимир Воропаев, [17 февр. 2026 г., 10:31:35]:

Ранее в Шереметьево задержали женщину за провоз незадекларированных украшений на 34 млн рублей.
 
