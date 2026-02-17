Российская делегация заселилась в отель в Женеве

Российская делегация прибыла в отель President Wilson, где будет проживать во время переговоров в Женеве. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что эта гостиница считается традиционным местом размещения делегаций России.

Вход в отель во время прибытия представителей России охраняли не менее шести полицейских, которые после этого не покинули свои посты.

До этого сообщалось, что утром делегация России во главе с помощником президента РФ Владимиром Мединским прибыла в Женеву, которая встретила их дождливой погодой.

Перелет из Москвы до Женевы составил девять часов в облет недружественных стран. Для пролета на территорию Швейцарии было предоставлено воздушное пространство Италии.

Очередной раунд переговоров по Украине состоится в Женеве 17–18 февраля. Встреча пройдет в трехстороннем формате с участием РФ, США и Украины.

