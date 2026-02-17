Глава ДНР Пушилин: ВСУ превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за годы оккупации Авдеевки превратили город в укрепрайон с минными полями. Об этом в годовщину освобождения населенного пункта от украинских сил рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем канале в мессенджере Max.

Пушилин напомнил, что ровно два года назад, 17 февраля 2024 года, войска группировки «Центр» освободили Авдеевку.

По словам главы ДНР, в период оккупации украинские военные создали в городе разветвленную систему обороны с туннелями и фортификационными сооружениями, откуда велись обстрелы Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

В работе по восстановлению мирной мирной жизни в Авдеевке помогают три региона–шефа: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Челябинская область.

Авдеевка расположена в 21 километре от Донецка и с 2014 года считалась одним из наиболее укрепленных населенных пунктов, удерживаемых ВСУ.

