Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Пушилин напомнил, чем Авдеевка была для ВСУ

Глава ДНР Пушилин: ВСУ превратили Авдеевку в укрепрайон с минными полями
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за годы оккупации Авдеевки превратили город в укрепрайон с минными полями. Об этом в годовщину освобождения населенного пункта от украинских сил рассказал глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в своем канале в мессенджере Max.

Пушилин напомнил, что ровно два года назад, 17 февраля 2024 года, войска группировки «Центр» освободили Авдеевку.

По словам главы ДНР, в период оккупации украинские военные создали в городе разветвленную систему обороны с туннелями и фортификационными сооружениями, откуда велись обстрелы Донецка, Макеевки и Ясиноватой.

В работе по восстановлению мирной мирной жизни в Авдеевке помогают три региона–шефа: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Челябинская область.

Авдеевка расположена в 21 километре от Донецка и с 2014 года считалась одним из наиболее укрепленных населенных пунктов, удерживаемых ВСУ.

До этого российский военнослужащий, которому удалось выжить в боях под Авдеевкой благодаря помощи пленного солдата ВСУ, был награжден Орденом Мужества.

Ранее в МИД рассказали о преступлениях ВСУ в Красноармейско-Димитровской агломерации.
 
Теперь вы знаете
Сколько блинов можно купить на вашу зарплату. Индекс блина – 2026
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!