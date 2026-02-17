Размер шрифта
Названа дата прощания с экс-главой «Уралкалия»

РИА: прощание с экс-главой Уралкалия Баумгертнером пройдет 21 февраля
Евгений Биятов/РИА Новости

Прощание с бывшим главой «Уралкалия» Владиславом Баумгертнером состоится на Троекуровском кладбище в Москве 21 февраля. Об этом РИА Новости сообщил знакомый российского бизнесмена Алексей Дозорцев.

«Прощание с Владом состоится в субботу 21.02 в мемориальном зале Троекуровского кладбища», — уточнил собеседник агентства.

Об исчезновении Баумгертнера стало известно 11 января. Как рассказали в полиции Кипра, 7 января он вышел из своего дома в городе Лимасол на южном побережье острова, после чего пропал. По данным газеты Phileleftheros, к правоохранителям обратилась сотрудница бизнесмена, поскольку он перестал отвечать на ее звонки.

Масштабная поисковая операция с привлечением вертолета, беспилотников, служащих сил гражданской обороны и волонтеров началась 10 января. Уже 14 января полиция сообщила о нахождении тела мужчины на территории под юрисдикцией британской военной базы. Оно «оказалось в стадии сильного разложения», из-за чего быстро установить его личность оказалось невозможным.

На следующий день друг бизнесмена Алексей Дозорцев в разговоре с РИА Новости подтвердил, что найденное тело принадлежит именно Баумгертнеру. По данным газеты «Коммерсантъ», Баумгертнер погиб, упав со скалы. Подробности читайте в материале «Газеты.Ru».

Ранее стали известны предварительные итоги вскрытия тела Баумгертнера
 
