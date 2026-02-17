На Кубани после атаки БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами

В поселке Волна огонь охватил резервуар с нефтепродуктами после атаки дронов

Резервуар с нефтепродуктами загорелся в поселке Волна, расположенном в Темрюкском районе Краснодарского края, в результате атаки украинских дронов. Об этом в Telegram-канале сообщил оперативный штаб региона.

«Площадь пожара составляет 1250 квадратных метров», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что никто из людей не пострадал. На место происшествия прибыли 67 сотрудников экстренных служб, они задействовали 19 единиц специальной техники.

Утром 17 февраля пресс-служба министерства обороны России сообщила, что в течение ночи над территорией страны уничтожили 151 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Из них 18 дронов сбили над Краснодарским краем.

По данным оперштаба региона, обломки одного из украинских беспилотников обнаружили в районе стадиона футбольного клуба «Краснодар» в одноименном городе. На место прибыли сотрудники оперативных и специальных служб, территория была оцеплена.

Более того, из-за действий Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории нефтеперерабатывающего завода в поселке Ильский в Северском районе произошел пожар площадью около 700 квадратных метров. К ликвидации возгорания привлекли 72 огнеборца и 21 единицу техники.

Ранее в Белгородской области при атаке БПЛА на автомобиль пострадал мужчина.