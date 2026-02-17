Размер шрифта
Москалькова рассказала о поиске 400 жителей Курской области

Москалькова: судьба порядка 400 пропавших курян еще не установлена
Сергей Бобылев/РИА Новости

Судьба 400 жителей Курской области, пропавших в ходе временной оккупации региона Вооруженными силами Украины (ВСУ), остается неизвестной. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, выступая на заседании комитета СФ по социальной политике, посвященном защите социальных прав граждан, в том числе участников СВО и членов их семей, передает ТАСС.

«Мы входим в состав рабочей группы [губернатора Курской области Александра] Хинштейна по без вести пропавшим. Надо сказать, что в этом регионе в отношении каждого без вести пропавшего заведено розыскное дело, осталось 400 человек, которых мы не смогли установить», — сказала Москалькова.

До этого она заявила, что направила Киеву список из 115 украинцев, которых Москва готова передать, но украинская сторона отказывается их принимать.

Также Москалькова добавила, что получает сведения о преступлениях ВСУ в отношении мирных жителей и пересылает их в Следственный комитет.

Ранее Москалькова обратилась в ООН по поводу удержания Украиной жителей Курской области.
 
